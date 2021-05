Gabon: validation d’un plan national quadriennal de lutte contre la tuberculose

Démarche visant à réduire de manière significative le taux d’incidence de la tuberculose, le Gabon a tenu ce 4 mai 2021, un atelier de validation de son Plan stratégique national 2021-2025 de lutte contre la tuberculose. Un document qui devrait orienter les autorités sanitaires nationales pour la gestion et la mise en œuvre des stratégies efficaces et pérennes de lutte contre cette maladie, dont le taux de morbidité est encore élevé au Gabon.

Cet atelier est une initiative du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Gabon, avec l’appui du Fonds mondial pour l’appui multiforme et Africa CDC. l’objectif était de présenter les axes stratégiques de lutte contre la tuberculose au cours des 4 prochaines années. Selon le PNLT, l’OMS classe le Gabon dans la liste des 20 pays de la sous-région ayant une morbidité de la tuberculose élevée. Pour le Dr. Joslyn Mahoumbou, directeur du PNLP, « nous devons redoubler d’efforts, améliorer nos stratégies de dépistage ».

Le Plan stratégique national 2021-2025 de lutte contre la tuberculose ambitionne d’établir des stratégies efficaces pour faire face aux nombreux défis de santé posés à ce jour par la maladie. On notera la cherté du traitement, les faibles caravanes/campagnes de dépistage massif de la population, réduction du taux d’incidence de la maladie. Le document vise en effet plusieurs objectifs spécifiques dont, la réduction du taux de mortalité, la réduction du taux d’incidence, la réduction des coûts liés à la prise en charge des patients, entre autres.



Notons que la tuberculose est une maladie infectieuse transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Elle est provoquée par une mycobactérie du complexe tuberculosiscorrespondant à différents germes et principalement Mycobacterium tuberculosis (ou bacille de Koch ; BK). Au Gabon, le taux d’incidence est de 521 malades pour 100 000 habitants.