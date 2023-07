Gabon : Vaalco, GOC, Addax…, entreprises aux données financières peu « crédibles » selon Moore Insight

Ecouter cet article Ecouter cet article

De nouveau membre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), après en avoir été exclu en 2013 pour « non-transparence dans la gouvernance des industries extractives », le Gabon doit cependant très rapidement résoudre un certain nombre de difficultés liées à la fiabilité des données financières fournies par ces principaux opérateurs. Parmi ces difficultés, l’absence « d’assurance raisonnable que les paiements et revenus issue du secteur extractif du Gabon (…) ont fait l’objet d’un audit indépendant crédible, conformément aux normes internationales » comme l’a souligné le cabinet indépendant britannique Moore Insight.

Vaalco, GOC, ou encore Addax pour ne citer que ces entreprises, en dépit des engagements pris lors des signatures de leurs différentes conventions devant permettre d’attester leurs « déclarations par un haut responsable et de certification des données par un auditeur externe », ces sociétés pétrolières qui représentent près de 50% des revenus globaux de l’industrie, s’en détournent. Comme l’a révélé le cabinet indépendant britannique Moore Insight, « sur les dix (10) sociétés ayant soumis des formulaires de déclaration pour l’année 2021, huit (5) sociétés ne se sont pas conformées avec la procédure ».

Soulignant à la fois le caractère pour le moins opaque et peu rassurant des déclarations effectuées par ces entreprises en 2021. Des déclarations dont le montant s’élève tout de même à 246 milliards de FCFA. Cette absence de certification des comptes par un auditeur externe pour la majorité et même par un commissaire aux comptes pour le cas d’Addax Petroleum, a notamment conduit Moore Insight à « ne pas conclure avec une assurance raisonnable que les paiements et revenus issus du secteur extractif du Gabon pour l’année 2021 ont fait l’objet d’un audit indépendant crédible, conformément aux normes internationales ».



Remettant en cause les conclusions sur la fiabilité des données financières dans ce secteur, cette situation fait planer de sérieux doutes sur les déclarations effectuées par ces entreprises au cours des dernières années. Alors que le Gabon vient à peine de réintégrer l’ITIE après d’âpres négociations, cette situation devrait interpeller les autorités compétentes à plus d’un titre. A noter que six (6) entités gouvernementales ont également soumis des formulaires de déclaration non certifiés par un auditeur. Six entités dont le montant global de perception des recettes s’élève à plus de 495 milliards de FCFA.