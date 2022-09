Gabon: une vingtaine d’étals couverts remis par Le Réel aux commerçantes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Imprégnés des valeurs de solidarité et d’entraide, les membres de l’association Le Réel viennent à nouveau de démontrer leur grand cœur. En effet, la plateforme axée dans le social a décidé d’abréger les souffrances d’une vingtaine de commerçantes en procédant à la remise d’étals couverts mais également en réfectionnant un pont en décadence.

Si les intempéries et le soleil ont longtemps été un problème crucial pour certaines femmes commerçantes condamnées à exposer leurs marchandises à même le sol ou sans toiture, il semble que cette époque est dorénavant révolue. Et pour cause, l’association Le Réel a procédé à la remise d’un important don en matériels à une vingtaine de femmes commerçantes et ce, pour améliorer leurs conditions de travail.

Constitués d’étals artisanaux couverts, « ces étals sont un soulagement car avec l’arrivée des saisons de pluies, plusieurs commerçantes perdaient leur marchandises exposées aux soleil et aux intempéries », a tenu à souligner l’association au micro de Gabon Média Time (GMT). Il va sans dire que cet apport qualitatif, ces mères de famille pourront désormais exercer leurs activités dans la quiétude.

Une énième action d’une portée qui devrait faire école dans nos sociétés modernes nombrilistes. L’association Le Réel vient assurément de prouver qu’avec peu on peut offrir énormément. D’ailleurs, les bénéficiaires n’ont pas masqué leur satisfaction quant à cette marque d’attention inouïe. En marge, un pont été remis à neuf par les volontaires qui sont parvenus à nettoyer un canal longtemps obstrué au Bas De Gue-Gue-Gue