Gabon: une soixantaine d’inspecteurs CNSS prêtent serment

C’est le 17 mai dernier que s’est déroulée la cérémonie de prestation de serment des nouveaux inspecteurs en sécurité sociale et contrôleurs en prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Une prestation de serment qui donne prérogatives à ces agents d’agir en qualité d’Officier de police judiciaire (OPJ) spécialisé.

C’est en présence du ministre des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend et du directeur général de la CNSS, Patrick Ossi Okori que s’est déroulée cette cérémonie de prestation de serment présidée par le président de la Cour d’appel judiciaire de Libreville Emma Nganga Kouya. Ainsi, ce sont au total 45 inspecteurs et 18 contrôleurs qui se sont pliés à cet exercice qui leur permettra désormais d’agir sous le sceau de la légalité.

A la barre, les impétrants ont juré de remplir « fidèlement les devoirs de ma charge et de ne révéler, même après avoir quitté mon service, les secrets de fabrication et en général, les procédés d’exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l’exercice de mes fonctions ». Au terme de cet exercice, le procureur général Chérubin Kouendi a souligné que ces derniers sont désormais habilités à s’assurer de ce que les employeurs de leurs différents ressorts déclarent leurs salariés, reversent régulièrement leurs cotisations à la CNSS et veillent à la prévention des accidents de travail, entre autres.

Par ailleurs, le président de céans a invité les agents assermentés au sens de l’honneur et à exercer leurs charges respectives avec « honnêteté ».