Gabon: une septuagénaire tuée par un buffle à Lambaréné

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le conflit Homme-faune vient encore d’aboutir à un véritable drame dans la zone du lac Nyogho, à quelques encablures de Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. En effet, selon les informations relayées par le quotidien L’Union, il s’agit d’une femme répondant au nom de Jacqueline Ngouayeno gabonaise âgée de 71 ans, qui a trouvé la mort après l’attaque d’un buffle le samedi 17 juillet 2021, alors qu’elle se rendait à une partie de pêche.

Selon le récit rapporté par le quotidien L’Union dans sa livraison du vendredi 30 juillet 2021, Jacqueline Ngouayeno se rend au lac le samedi 17 juillet dernier, dans le but de mouiller ses trémails en empruntant la voie habituelle lorsqu’elle s’adonne à cette activité. Sauf que cette fois, elle effectue un détour en allant sur une île non loin afin d’y prendre du bois de chauffage. Malheureusement pour cette dernière, elle croise le chemin d’un buffle pourchassé par des chasseurs qui, la charge et poursuit sa course.

Transportée d’urgence au Centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lambaréné, elle reçoit les premiers soins avant d’être évacuée le 18 juillet dernier, à Libreville, où elle passera de vie à trépas. Le dimanche 23 juillet dernier, une battue a été effectuée par les agents des parcs nationaux en collaboration avec les éléments de la brigade nautique et la gendarmerie, et l’escadron mobile du Moyen-Ogooué. L’opération se soldera par la mort du buffle meurtrier.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans la région et n’a pas manqué de susciter l’effroi auprès des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Un drame qui intervient en plein débat sur la résolution du conflit Homme-faune et le constat d’une recrudescence d’incursions d’animaux près des lieux d’habitation, pour lesquels, le gouvernement a érigé des barrières électriques.