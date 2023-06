Gabon : une relique fang mise en vente à Paris

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une tête de relique de la culture fang, appartenant à la collection particulière d’Hélène Leloup, une marchande d’art africain, a tenté d’être mise en vente le mercredi 21 juin prochain à Paris. Selon le site spécialisé The Art Newspaper.com, l’estimation de ce patrimoine culturel est fixée à 4 millions d’euros, soit plus de 2,6 milliards de FCFA.

Encore un bien culturel qui sera vendu en hexagone sans que les autorités gabonaises interviennent. En effet, selon le site spécialisé dans un article publié, le 8 juin 2023, une relique appartenant au peuple fang sera mise en vente dans la capitale française le mercredi 21 juin 2023. Ce bien culturel qui date du 19e siècle est passé des mains de la collectionneuse Helena Rubinstein à celles d’Hélène Leloup.

C’est à hauteur de 4 000 000 euros, soit plus 2,6 milliards de FCFA qu’elle sera vendue. La relique, symbole de la richesse culturelle gabonaise, rejoint un ensemble de spécimens seulement dispersés dans divers musées et collections occidentaux. Il représente ainsi une figure d’ancêtre masculin avec des tresses et des incisions, ainsi que la pomme d’Adam.

La collectionneuse n’est pas à sa première exposition. La relique avait déjà été exposée à de nombreuses reprises au musée du quai Branly à Paris. Son image a même été reproduite notamment pour une exposition au Centre de la Vieille Charité, Marseille, en 1992. Hélène Leloup est la première femme marchande de la catégorie a ouvrir sa sa galerie parisienne en 1956.



Cette œuvre est à l’origine de la première vente de la collection privée de Leloup. Un deuxième volume de cette vente aura lieu chez Sotheby’s New York en 2024. Il serait temps que les autorités gabonaises en la personne du ministre de la Culture et des Arts Max-Samuel Oboumadjogo prennent le taureau par les cornes afin de mettre fin à ce désastre qui n’a que trop duré.