Gabon : une prévision de budget 2021 en chute de près de 13% à 2666,9 milliards

Réunis la semaine dernière dans le cadre des conférences budgétaires relatives à l’élaboration du budget 2021, les membres du gouvernement notamment les ministres de l’Economie et du Budget, ont présenté les principales hypothèses du cadrage macroéconomique et budgétaire. Conscient des difficultés liées à la pandémie de Covid-19 qui ont eu un impact considérable sur le tissu économique gabonais, ces derniers ont tablé sur un budget 2021 en baisse de près de 13% à 2666,9 milliards de FCFA.

C’est ce qui ressort des conférences budgétaires organisées par le gouvernement la semaine dernière et qui ont notamment vu la participation du ministre de l’Economie et de la Relance Jean Marie Ogandaga. Réunis dans l’optique de fixer le cap de l’exercice à venir, les membres du gouvernement ont dû se résoudre à affronter la réalité. Une réalité marquée par un environnement incertain nécessitant des contractions budgétaires.

En effet, conscient des difficultés que traversent une économie mondiale qui vit sa pire récession depuis près d’un siècle, l’exécutif a revu à la baisse ses prétentions budgétaires et son cadrage macroéconomique. Si dans l’ensemble, les prévisions demeurent optimistes avec notamment un taux de croissance d’environ 4,1% en 2021, le budget est lui plus réaliste avec une baisse de près de 15% à 2666,9 milliards par rapport à la loi de finance rectificative (LFR) 2020 et de près de 20% par rapport à la LFI.

En baisse donc de près de 670 milliards de FCFA si l’on tient compte de la LFI 2020, le budget 2021 devrait contraindre les autorités à conclure un nouveau programme avec le FMI, puisque si l’on se focalise sur ces onéreuses dépenses publiques notamment celles de fonctionnement et sur le niveau abyssale de la dette publique, l’économie gabonaise aura énormément de mal à rester équilibrée.