Gabon: une pirogue de 15 chevaux et 8 cages flottantes offertes par le PAZH aux populations du Bas-Ogooué

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon (PAZH) que les responsables de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et de la direction générale de l’environnement ont procédé à la remise d’une pirogue motorisée de 15 chevaux et de huit (8) cages flottantes aux habitants des villages Lac Wambet et Nengue du Ntogolo. Une importante dotation qui vise non seulement à renforcer la protection de la biodiversité dans les zones forestières humides mais aussi à créer des activités génératrices de revenus pour les populations environnantes.

Les populations du village Nengue Ntologo et du Lac Wambet, tous deux situés dans le bas-Ogooué, ont reçu le mardi 11 août 2020, la visite des responsables de l’ANPN et de la Direction générale de l’environnement. En effet, les co-gestionnaires du Projet d’appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon (PAZH) s’y sont rendus pour la mise en œuvre de ce projet d’envergure qui vise à « améliorer la protection de la biodiversité dans les zones humides forestières sélectionnées », précise le communiqué de l’Agence nationale des parcs nationaux parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Pour ce faire, une cérémonie de remise de don a été organisée le lundi 10 août 2020 au sein des locaux de la Direction provinciale de la pêche. En effet, les équipes du PAZH ont remis aux notables du village Lac Wambet, une pirogue d’un moteur de 15 chevaux. Du matériel indispensable pour ces villageois qui ont pour principale activité l’aquaculture. Moins de 24 heures plus tard, ce sont les habitants du village Nengue Ntologo qui seront garnis de 8 cages flottantes flambant neuves. Des cages flottantes qui visent à rendre les populations autonomes et ainsi à améliorer leurs conditions de vie.

Pour information, le Projet d’appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon (PAZH) est un programme entièrement financé par le Fonds pour l’Environnement mondial logé à la Banque Mondiale. Toutefois, sa gestion sur le plan national est reconnue à l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et à la direction générale de l’environnement. Avec cette énième aide, les équipes du PAZH viennent renforcer la lutte pour la protection de la biodiversité dans les zones forestières humides. Espérons que les bénéficiaires sauront en faire bon usage.