Gabon: une partie de l’USTM délocalisée au Centre multisectoriel de M’vengue

L’information a été rendue publique le mercredi 21 septembre dernier par le Recteur de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). Annonçant le report de la reprise des cours pour poursuite des travaux de réhabilitation en cours, le Pr. Crépin Ella Missang a aussi évoqué « la délocalisation partielle de l’USTM au Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de M’vengue ».

S’il est de notoriété publique que les cours à Mbaya sont parsemés d’embûches divers et variés, il est tout de même déplorable de constater l’impréparation manifeste qui occasionne le report de la reprise des activités pédagogiques au même moment que les autres temples du savoir. D’ailleurs, cette année encore les retards dans les travaux de réhabilitation ont conduit son Recteur à reporter la rentrée d’un mois.

Ainsi initialement prévue au lundi 19 septembre dernier, ce sera désormais le lundi 24 octobre que les étudiants pourront reprendre le chemin des amphithéâtres, est-il indiqué dans la note de service n°001075 / 2022/MESRSTTCA/USTM/R daté du 21 septembre dernier. Seulement, le Pr. Crépin Ella Missang a fait une annonce qui a surpris plus d’un et causé l’ire des concernés. Il s’agit d’un changement de cadre d’apprentissage pour les étudiants et l’administration.



En effet, évoquant les deux raisons justifiant le report de la reprise des activités pédagogiques, le Pr. Crépin Ella Missang a d’ores et déjà annoncé que cette année sera marquée par « la délocalisation partielle de l’USTM au Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de M’vengue ». Seulement, beaucoup craignent déjà que cette solution miracle ne soit pas la plus appropriée à l’heure où l’État veut désengorger les établissements.