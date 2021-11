Gabon: une jeune fille assassinée par son petit ami à Kinguélé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 9 novembre 2021, le corps sans vie d’une jeune fille aurait été retrouvé dans une chambre au quartier Kinguélé dans le 3ème arrondissement de Libreville. La victime bien connue par les riverains aurait été tuée par son petit ami qui serait pour l’heure recherché par les services judiciaires. Lesquelles ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès rapporte le site Topinfosgabon.

Les populations du 3ème arrondissement de la commune de Libreville sont encore sous le choc. Et pour cause, le mardi 9 novembre dernier, une découverte macabre a été faite par les riverains. En effet, le corps sans vie d’une jeune fille en état de décomposition avancée a été découvert dans une chambre non loin du petit marché de Kinguélé.

La découverte macabre aurait été faite par les voisins. Ces derniers ont été attirés par l’odeur pestilentielle qui s’échappait de la chambre. Ainsi, ils auraient ouvert la porte de la pièce afin de savoir ce qu’il en était. Une initiative qui les fera tomber sur le corps de la jeune fille sur le lit et déjà dans un début de décomposition.

Selon les témoignages recueillis par nos confrères, « la défunte entretenait une relation amoureuse avec un homme décrit comme étant un bangando qui aurait tout récemment aménagé dans le quartier. Ce dernier ne serait même pas connu de sa belle-famille ». Après avoir commis son forfait, le présumé meurtrier aurait pris la poudre d’escampette, laissant la dépouille de sa partenaire dans la chambre dont il était le locataire.

« Nous sommes sans voix devant ce crime. Pour le moment nous ignorons les circonstances de ce drame. Une enquête a été ouverte et nous attendons les conclusions », aurait déclaré le chef du quartier de Kinguélé au site Topinfosgabon. Alertés, les officiers de police judiciaire ont annoncé l’ouverture d’une enquête. Laquelle devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de la mort de la jeune fille et de retrouver le petit-ami, pour l’heure, principal suspect.