Gabon: une femme et 4 enfants périssent dans un incendie au quartier Cocotiers

C’est le dramatique bilan enregistré à l’issue de l’incendie d’une rare violence survenu récemment au quartier Cocotiers dans le 2ème arrondissement de Libreville. En effet, cinq membres d’une famille, notamment une femme et quatre enfants ont péri dans les flammes dont l’origine reste pour le moment inconnue, rapporte notre confrère du site Gabonactu.

Les populations du quartier Cocotiers dans le deuxième arrondissement de Libreville ont été les témoins impuissants d’un incendie récemment. Selon le récit de notre confrère Gabonactu, l’habitation n’aurait pas résisté à la fureur du feu dont l’origine serait pour le moment inconnue. L’intensité des flammes sera telle que plusieurs habitants du domicile, n’ont pas pu être sauvés à temps par les riverains.

Résultat des courses, on dénombre des pertes en vies humaines. Il s’agirait d’une femme et de quatre enfants. Ces derniers ne seraient pas sortis à temps de l’habitation suite à la panique ayant prévalu les quelques minutes qui ont suivi l’annonce du feu. Les membres de la famille qui ont survécu ont décrit une scène apocalyptique. « Impossible de sauver la femme et les 4 enfants qui ont été carbonisés avec tous leurs biens »

Un énième sinistre aux conséquences irrémédiables qui remet au goût du jour la nécessité de la vérification des installations d’électricité et d’eau mais aussi l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs pompiers. Car, faut-il le rappeler, le « Grand Libreville » est dépourvu de centres de proximité pouvant permettre une prise en charge effective des sinistres dans chacun des arrondissements. Pour l’heure, les populations doivent se contenter de la seule base de Bessieux qui lorsqu’elle n’est pas en retard brille par sa carence en eau.