Gabon: une femme enceinte agressée au marché Mont-Bouët

Une compatriote enceinte, quasiment à terme, a été agressée le samedi 5 mars dernier au marché Mont Bouët de Libreville à côté du lieu-dit « La tour ». Un incident regrettable pour la victime qui n’a pas eu la moindre aide malgré les nombreuses personnes présentes lors de son agression et le commissariat de police se trouvant à proximité.

Les faits se sont déroulés le samedi 5 mars dernier, au marché Mont-Bouët, le plus grand de la capitale gabonaise. Ce jour-là, la victime dont l’identité n’a pas été dévoilée s’est rendue à proximité du lieu-dit « La Tour » afin de faire des emplettes. La future mère avait pour objectif d’acheter le nécessaire, afin de préparer au mieux la venue de son enfant.

Ainsi, durant ses achats, des agresseurs qui semblent-ils, surveillaient ses mouvements, seraient passés à l’action sans se préoccuper de l’état de grossesse avancée. « Ils m’ont poussée. Je suis tombée et ils ont arraché mon sac. Ils sont partis sous le regard d’autres vendeurs et clients », a déclaré la victime à Gabonactu. Aussitôt, cette dernière s’est présentée au commissariat de la Tour pour se plaindre. Une situation qui malheureusement n’a rien donné. Pis, elle a juste été invitée par les policiers à être plus prudente à l’avenir.

Un incident regrettable pour cette femme qui en plus d’avoir perdu son téléphone et 70 000 FCFA n’a pas pu effectuer ses achats. Pour information la semaine dernière, Jorcelyn Zermath Kingha Mihindou, un compatriote était passé de vie à trépas après une agression au Marché Mont-Bouet. Une recrudescence de vols à la tire qui devraient interpeller les agents de police en poste dans cette zone à plus de promptitude lorsqu’un incident du genre est signalé.