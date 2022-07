Gabon: une femme aux arrêts pour détention d’un chimpanzé

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Direction générale de recherche, les eaux et forêts, la Direction de lutte contre le braconnage (DLCB) et l’ONG Conservation justice poursuivent inexorablement leur combat contre le trafic d’animaux. C’est dans ce cadre qu’ils ont procédé a l’interpellation le lundi 27 juin 2022, d’une femme à Koumameyong dans la province de l’Ogooué-Ivindo qui avait en sa possession un chimpanzé et un cercopithèque Moustac appelé plus communément « queue rouge », animaux intégralement protégés au Gabon.

Malgré le durcissement de la législation en matière de criminalité faunique, les trafiquants d’espèces animales semblent ne pas être découragés. La preuve, avec la récente interpellation à Koumameyong dans la province de l’Ogooué-Ivindo d’une femme accusée de capture et détention d’un chimpanzé. L’accusée détenait également un cercopithèque Moustac appelé plus communément « queue rouge ».

Cette interpellation a été rendue possible grâce à une opération menée conjointement entre l’antenne provinciale de police judiciaire, la Direction provinciale des Eaux et forêts de l’Ogooué-Ivindo et la Direction de lutte contre le braconnage (DLCB) appuyée par l’ONG Conservation justice. La jeune femme a été interpellée en possession d’un chimpanzé et d’uncercopithèque Moustac qu’elle gardait comme un animal domestique alors que cette espèce est entièrement protégée au Gabon.

La pratique de capture et détention d’animaux sauvages s’inscrit souvent dans des activités de braconnage défiant ainsi la loi en plus d’exposer la santé humaine sachant la corrélation qui existe entre l’émergence des épidémies et les zoonoses. Placée en garde à vue, la mise en cause attend d’être présentée devant le Procureur de la République. Elle s’expose aux dispositions des articles 92, 274 et 275 du code forestier gabonais relatifs à la détention, au transport et à la commercialisation de produits d’une espèce intégralement protégée.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris