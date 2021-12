Gabon: une famille échappe à la mort au PK6 après un éboulement de terre

Ecouter cet article Ecouter cet article

La pluie diluvienne qui s’est abattue sur Libreville, la capitale gabonaise ce week-end, a causé d’importants dégâts matériels. C’est le cas notamment au quartier PK6 ce lundi 6 décembre 2021 où une famille est passée à côté d’un drame suite à un éboulement de terre qui a détruit une partie de son habitation pendant qu’ils se trouvaient endormis, rapporte le site Topinfosgabon.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 décembre aux environs de 2 heures du matin chez une famille domiciliée au quartier PK6. Ainsi, les membres de la maison auraient été réveillés par un vacarme pendant la pluie. Alertés par le bruit, ces derniers après vérification vont constater l’éboulement qui aurait détruit une partie du domicile.

Un drame pour ces derniers qui sont condamnés à dormir à la belle étoile. « Nous dormions lorsque nous avons entendu un bruit secouer la maison. Pris de panique mon mari et moi sommes sortis et c’est à cet instant que nous avons constaté qu’une partie de la maison venait d’être détruite. Nous sommes dehors depuis 2h et nous n’avons aucun endroit où aller avec les enfants », déplore la mère de famille.

Si l’intempérie a épargné deux chambres dans lesquelles étaient principalement endormis différents membres de famille, la salle à manger et la troisième chambre ont quant à elles été complètement détruites par la boue. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été recensée. Cependant, de nombreux dégâts matériels dont la disparition des documents d’état-civil, les cahiers et autres fournitures des enfants sont à déplorer. Un drame tout de même pour ces compatriotes qui sont désormais livrés à eux-mêmes et contraints de dormir à la belle étoile.