Gabon: une doctorante japonaise en mission de recherche sur le conflit Homme-éléphant

La problématique du conflit Homme faune continue de susciter de l’intérêt sur le plan international. La preuve depuis quelques mois madame Osaka de l’Université de Kyoto effectue des recherches au parc national de la Lopé. Des recherches qui devraient aboutir à des propositions de résolution de ce phénomène qui a une double incidence non seulement environnementale mais aussi sociale.

En effet, selon une publication de l’ambassade du Japon au Gabon, ces recherches sur le terrain s’inscrivent dans le cadre de sa thèse de doctorat sur le thème « Elucidation des interactions homme-éléphant dans la zone entourant le parc national de la Lopé ». Elle concerne la recherche écologique sur les éléphants, notamment les dommages causés par les raids sur le terrain, les facteurs impliqués et les mesures prises pour les combattre.

Il faut souligner que le conflit Homme-faune constitue une problématique technique, sociale et économique, car il met à mal la sécurité physique et alimentaire ainsi que la paix sociale des populations rurales dans une grande partie du territoire national. Les recherches et les enquêtes menées par madame Osaka serviront de base à la création d’un modèle permettant de résoudre ce problème.

Ces conclusions pourraient être un appui aux recommandations issues des assises nationales sur le conflit Homme-éléphant qui se sont déroulées en décembre 2021. Il s’agit notamment des battues administratives, des mécanismes d’indemnisation et de prise en charge des populations victimes, de l’évaluation des mesures d’atténuation ou encore des sources de financement.