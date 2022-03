Gabon: une délégation du Commonwealth en visite à la ZES de Nkok

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une délégation du Commonwealth a été reçue le samedi 5 mars 2022 par Anne Nkene Biyo’o, administrateur général de l’Autorité administrative de la zone économique spéciale (ZES) de Nkok. Conduite par Lindiwe Maleleka, Chef de mission, responsable politique, section Afrique, cette visite a consisté à prendre acte des activités de la ZES et d’évaluer son impact dans le développement économique du pays.

Une délégation du Commonwealth effectue depuis le début de ce mois de mars une mission d’évaluation qui porte sur l’architecture socio-économique et politique du Gabon. Cette visite avait pour objectif de découvrir les installations de la ZES de Nkok, les activités qui s’y opèrent mais également son impact dans l’emploi des Gabonais, le transfert des compétences, l’approche genre et les mesures adoptées pour préserver l’environnement ainsi que les perspectives de développement de ladite zone.

Après une présentation générale de la Zone par l’administrateur général de l’Autorité administrative de la ZES de Nkok, Anne Nkene Biyo’o, la délégation, composée de Aichatou Sanni Aoudou, l’ambassadeur du Gabon au Royaume-Uni et de Kaboubi Nina, la directrice générale industrie du bois, a fait le tour de la Zone en bus, en passant par le parc à bois, la zone résidentielle et le Centre International multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Nkok. Un arrêt a été marqué à la Société Green Ply afin de découvrir le processus de transformation du bois.

La visite s’est achevée au centre d’exposition par la découverte des produits fabriqués par les opérateurs économiques de la ZES de Nkok. Au terme de celle-ci, Son Lindiwe Maleleka, Chef de mission, responsable politique, section Afrique, direction de la Gouvernance de la paix a planté un arbre pour marquer son passage dans cet espace économique multisectoriel.