Gabon: une délégation de l’OIF à la ZERP de Nkok

Le samedi 24 juillet dernier, l’administrateur général de la Zone économique à régime privilégié (ZERP), Anne Nkene Biyo’o a reçu une délégation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), conduite par son représentant pour l’Afrique centrale, Alphonse Waguena. Il était question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon sur la mission économique et commerciale qui sera organisée au Vietnam et au Cambodge, du 11 au 20 octobre 2021.

Lors de cette visite, il était question pour les deux personnalités d’évoquer la mission économique et commerciale de l’OIF à laquelle le Gabon prendra part du 11 au 20 octobre 2021 dans ces deux pays d’Asie du Sud-Est. Occasion d’échanger sur l ‘avenir des secteurs de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et des biens et services numériques au sein de cette zone à régime privilégié.

Composée d’environ 70 opérateurs économiques et institutionnels francophones en provenance des quatres coins du monde, cette mission conduite par la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, se déclinera sous la forme d’un forum économique avec les autorités politiques et économiques du pays d’accueil, des rencontres avec de grands groupes et des petites et moyennes entreprises (PME) locales, des agences de promotion des investissements, du commerce et des visites d’entreprises.

Du 11 au 13 octobre, cet évènement se déroulera à Hô Chi Minh-ville au Vietnam, du 14 au 6 octobre à Hanoï dans le même pays et du 18 au 20 octobre, elle s’achèvera à Phnom Penh au Cambodge. Pour les participants issus de la ZERP de Nkok, ce programme sera l’opportunité de prospecter des marchés, de discuter d’affaires et surtout de réseauter avec plus de 350 opérateurs économiques locaux.