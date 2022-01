Gabon: une délégation de la HAC en visite à Gabon Media Time

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 28 janvier 2022 le site d’actualité Gabon Media Time était l’hôte d’une délégation de la Haute autorité de la communication (HAC). Il était question lors de cette visite, qui rentre dans le cadre des missions dévolues à cette autorité administrative indépendante, de recueillir l’appréciation des responsables de ce média concernant les thématiques de liberté d’expression et de pluralisme d’opinion.

C’est conduite par le Conseiller membre Jean François Mouwaka Ngonga, que la délégation de la Haute autorité de la communication a procédé à une visite des locaux du site d’actualité Gabon Media Time. Objectif de cette descente inédite, s’imprégner des conditions de fonctionnement de cet organe de presse mais surtout d’échanger avec le Directeur de la publication Harold Leckat sur les thématiques de liberté d’expression et de pluralisme d’opinion.

Pour le Conseiller membre de la HAC, l’objectif de cette rencontre était de voir la qualité de l’appropriation de ces deux thématiques. « Il était question de voir quelle est la qualité de l’appropriation sur ce sujet mais aussi de vous féliciter. La régulation ne se résume pas essentiellement à la sanction, nous avons également la responsabilité de vous encourager et de veiller à ce que ce que vous faites soit également reconnu par les institutions », a déclaré Jean François Mouwaka Ngonga.

Concernant ces deux thématiques, ce dernier a d’ailleurs relevé que si la liberté d’expression et de pluralisme d’opinion doivent être effectives au Gabon, il était nécessaire que toutes les sensibilités, toutes les entités de la Nation bénéficient d’une couverture par les médias mais aussi que la presse donne de plus en plus la parole aux différentes couches de la société. « La création sans cesse des médias sur le territoire est un motif de satisfaction, une preuve que le pluralisme d’opinion et la liberté d’expression sont réels», a-t-il indiqué.

Une visite qui n’a pas manqué d’être saluée par le premier responsable du site d’actualité Gabon Media Time Harold Leckat qui a dit souhaiter que ce type de rencontre se multiplie afin que la Haute autorité de la communication participe à l’essor de la presse gabonaise.