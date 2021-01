Gabon: une délégation de la DGCPT présente à Douala pour la promotion des titres publics

Dans le cadre de sa stratégie annuelle des valeurs du Trésor, la Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) et la Direction générale de la Dette (DGD), viennent d’envoyer à Douala au Cameroun, une délégation. Avec pour objectif principal de faire la promotion des titres publics dans la sous-région, celle-ci devrait notamment présenter la stratégie annuelle des valeurs du Trésor du Gabon.

Avec un peu plus de 11% du stock d’une dette publique évaluée à plus de 6000 milliards de FCFA, les tirages sur le marché financier régional représentent une part de plus en plus importante des financements de l’économie gabonaise. Fort de ce constat, l’exécutif qui entend dans les prochains mois mobiliser pas moins de 320 milliards de FCFA d’emprunt intérieur, s’est lancé dans une opération de charme auprès des investisseurs de la sous-région.

En effet, présente depuis ce mercredi 13 janvier à Douala, la délégation gabonaise conduite par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) et la Direction Générale de la Dette (DGD), entend faire la promotion des titres publics dans la sous-région. Une campagne qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion des titres publics et qui vise à terme, à permettre au pays de mobiliser davantage de devises sur ces marchés financiers régionaux qui attirent de plus en plus de capitaux.

Mandatée par l’Etat gabonais, cette délégation devra donc au contact des investisseurs, mais également des spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT) et des investisseurs institutionnels locaux, présenter la situation globale de l’économie gabonaise et le calendrier des émissions de titres pour l’année en cours. Une démarche qui contribuera au renforcement de la promotion des titres du Gabon sur le marché sous-régional.