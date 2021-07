Gabon: une caravane médicale pour pallier les dysfonctionnements érectiles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 12 juillet 2021, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a procédé au lancement de la caravane médicale sur les dysfonctionnements érectiles et l’impuissance sexuelle. Cette caravane a pour objectif de traiter au mieux les affections liées au système urinaire des patients admis ou suivis au service d’urologie dudit centre.

Organisée en collaboration avec l’Association marocaine d’Endo-Urologie, le Samu social gabonais et la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), cette initiative a pour cadre le CHUL qui sert de de pont de transmission entre les praticiens et les malades.

C’est d’ailleurs au cours d’une séance de travail que toutes les parties prenantes à cette caravane ont tenu à faire le point sur les dispositions pratiques liées à son organisation. Occasion pour les membres de la délégation d’experts chirurgiens marocains d’échanger avec leurs confrères du service d’urologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville, représenté par le chef de service adjoint, le Dr. Adrien Mougougou et la coordinatrice des blocs opératoires, le Pr. Laurence Essola Rérambiah.

Au cours de cette caravane médicale prévue jusqu’au vendredi 16 juillet 2021, des conférences scientifiques sont également au programme. Avec en plus, des interventions chirurgicales et des prises en charge médicales telles que les hypertrophies bénignes de la prostate, les néphrectomies et d’autres maladies du système urinaire.