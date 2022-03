Gabon: une campagne de sensibilisation pour démystifier la contraception

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a lancé le samedi 26 mars 2022, une vaste campagne de sensibilisation sur la contraception en milieu communautaire dans le Grand Libreville. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gabon-Egalité initié par la première dame Sylvia Bongo Ondimba.

La contraception pourrait être définie comme l’ensemble des méthodes visant à empêcher une grossesse non désirée et de façon réversible. Pilule, préservatif, implant, le patch, entre autres, il existe différentes méthodes de contraception. Après avoir reçu quelques rudiments pédagogiques le 25 mars 2022 dans l’enceinte de l’Institut national de formation et d’action sanitaire et sociale (INFASS) les agents sensibilisateurs ont démarré leur périple par les quartiers Kinguélé et Awendjé dans le 3ème et 4ème arrondissement de la capitale.

Vêtus de T-shirt et de casquettes, les équipes ont échangé tour à tour avec plusieurs chefs de quartier et quelques familles nombreuses sur cette épineuse question de la contraception. Objectif, « lutter efficacement contre les inégalités et démystifier la contraception, tout en réduisant les fausses informations à ce sujet et ainsi, donner l’accès aux soins pour tous ».

L’accès à la contraception étant un enjeu majeur pour le Gabon, cette campagne de sensibilisation concerne les personnes des deux sexes en âge de procréer. Selon la responsable Planification familiale à la direction nationale de la Santé maternelle et infantile, ces personnes « seront sensibilisées et référées dans les structures où elles peuvent avoir accès aux moyens de contraception ».