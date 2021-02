Gabon: une ambulance du Samu social bloquée en plein couvre-feu à Libreville

Dans la nuit du mercredi 17 février au jeudi 18 février 2021, une ambulance du Samu social gabonais aurait été arraisonnée au Carrefour Rio par des agents des forces de sécurité et de défense. Une bien curieuse situation alors que ce service est listé dans les services essentiels qui peuvent circuler durant les heures de couvre-feu.

En effet, selon le quotidien L’Union, c’est dans la nuit de mercredi à jeudi que les faits se seraient déroulés. Alors qu’une équipe du Samu social effectuait sa rotation de nuit, puisque faisant partie des services essentiels, bénéficiant donc d’une autorisation de circuler durant les heures du couvre-feu, elle aurait été menacée par des agents des forces de l’ordre.

Motif évoqué par les agents: une supposée violation du couvre-feu par l’équipe du Samu social alors que ces derniers étaient en pleine intervention et qu’ils accompagnaient un patient en urgence. D’ailleurs, explique le quotidien, pas convaincu, les agents auraient même décidé de monter dans l’ambulance et d’accompagner l’équipe au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Une action peu recommandée du point de vue médical.



Des faits qui dénotent, une fois de plus, des bavures dont sont coutumières les forces de sécurité et de défense, ce malgré le fait que le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha et de la Défense nationale Michael Moussa Adamo ont appelé ces derniers à faire preuve de pédagogie et de courtoisie durant leur service.