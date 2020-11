Gabon: un webinaire pour comprendre les enjeux socio-économiques de la cartographie de Libreville

Libreville accueillera ce jeudi 5 novembre 2020, un webinaire pour comprendre la portée économique et sociale de la cartographie des quartiers de Libreville, principaux points de repère dans nos activités quotidiennes. Une initiative orchestrée par la plateforme Pozi pour enrichir la carte graphique et digitale de la capitale gabonaise.

Démarche visant à combler un désert numérique des quartiers de Libreville, à mesure que les villes grandissent et que notre quotidien se digitalise, Pozi, à travers ce webinaire organisé en prélude au hackathon « Mon quartier, ma ville, Libreville », veut influer aux développeurs l’importance de la géolocalisation, du référencement et de la cartographie digitale.

En effet, une cartographie enrichie de Libreville pourrait servir sur les plans économique, sanitaire, social et touristique. Au niveau des impacts sociaux, les panélistes composés d’entrepreneurs et responsables de diverses entreprises et institutions du Gabon vont entretenir les convives sur des sujets variés. On note, l’amélioration des interventions d’urgences médicales et sinistres, l’optimisation de la mobilité urbaine des habitants, l’amélioration de l’identification et la répartition des terres exploitées et celles exploitables, entre autres.

Sur le plan économique, une cartographie enrichie de Libreville pourrait optimiser les services de livraison à domicile et la localisation des commerces et entreprises, redynamiser les services faisant appel à la géolocalisation, améliorer le renseignement touristique.

Comment prendre part au webinaire? C’est simple, les personnes intéressées pourront s’inscrire ce jeudi 5 novembre 2020 à partir de 12 heures sur Zoom grâce au lien https://us02web.zoom.us/j/82335027738 pour le webinaire social, quand le webinaire sur les enjeux économiques de la cartographie de Libreville est accessible via le lien https://us02web.zoom.us/j/84437467126.

En cas d’impossibilité de connexion aux webinaires, des discussions seront par ailleurs ouvertes à partir de 12 heures sur les comptes Facebook de Pozi, de AGEOSgab, de la radio UrbanFM104.5, de l’agence de communication digitale Touch Innovative, de la Société d’incubation numérique du Gabon (Sing), de la plateforme de covoiturage HabanaApp.