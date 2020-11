Gabon: un trentenaire viole une mineure de 14 ans dans un garage à Mouila

Le mis en cause est un compatriote âgé de 31 ans répondant au nom Styve Madele et travaillant à Olam Palm Gabon. Selon le récit de notre confrère L’Union, ce compatriote s’est rendu coupable de viol sur une mineure de 14 ans et ce, dans un garage au quartier Mangui dans la commune de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. Après avoir pris la fuite, il sera finalement rattrapé par la justice puis placé en détention préventive à la prison de la localité.

C’est une affaire qui continue de faire grand bruit à Mouila depuis quelques jours. Un matin d’août comme les autres, une jeune fille de 14 ans se rend chez le boutiquier pour y faire des emplettes, accompagnée de son frère cadet. Alors qu’ils arrivent à proximité du magasin, ils feront la rencontre d’un individu. Ce dernier se présente sous le nom de Styve Madele. Pour attirer l’attention des mineurs, il révèle qu’il habite aussi le quartier Mangui.

Par la suite, le trentenaire tente d’aborder singulièrement la jeune fille pendant que son frère cadet réalise les achats pour lesquels ils ont été commissionnés chez le boutiquier. Pour appâter la jeune fille, il lui propose la somme de 5000 FCFA pour semble-t-il goûter aux charmes de cette dernière. Une requête qui sera aussitôt rejetée par l’adolescente. Seulement, cette dernière reviendra sur sa décision après avoir déposé son frère à leur domicile.

Elle reviendra donc retrouver Styve Madele qui n’avait pas désespéré. D’ailleurs, voyant l’intérêt de la jeune fille à poursuivre leur échange, ce dernier décide de proposer 15.000 FCFA soit le triple de la première somme. Dans la naïveté, elle tentera de lui expliquer qu’elle ne peut pas sortir avec un homme qui pourrait aisément être son père. Rien à faire, le présumé prédateur sexuel avait son idée toute faite sur la suite de leur conversation.

Il va alors, user de force pour le traîner vers un garage sur la route qui mène à Ndendé. Là-bas, loin des regards, Styve Madele va assouvir sa libido sur la jeune fille de 14 ans. Qui vraisemblablement aurait déjà connu d’autres hommes avant lui. Malheureusement pour lui, ils seront surpris en plein ébats sexuels alors que sa victime criait à l’aide. Le vigile ira de suite chercher du renfort quand le bourreau de l’adolescent prit ses jambes à son cou. Perdu de vue, personne ne parviendra à le retrouver dans tout Mouila.



Mais le miracle se produira le mercredi 18 novembre dernier, quand la victime va recroiser le chemin de son bourreau. Persuadée, elle se mettra à crier « violeur ! » devant ses parents non loin. Sur ces entrefaites, Styve Madele sera interpellé puis conduit au poste de police pour les nécessités d’enquête. Là-bas il avouera l’entièreté de tout ce qui lui était reproché. Il n’en faudra pas plus avant que ce dernier ne soit déféré devant le parquet de la localité. Une fois l’affaire instruite, il sera placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Mouila pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans.