Gabon: un taxi broyé par un semi-remorque sur la voie express

Ce vendredi 5 mars 2021, la voie express a une nouvelle fois été le théâtre d’un grave accident. C’est au niveau du lieu-dit belle peinture qu’un semi-remorque a complètement broyé un véhicule à usage de taxi très tôt ce matin. Pour l’heure, le nombre de victimes n’est pas encore dénombré mais les dégâts matériels sont perceptibles.

Très tôt le matin de ce vendredi la circulation était perturbé dans les deux sens sur la voie express, à quelques encablures du quartier Plein ciel. La raison, un grave accident. En effet, un semi-remorque a percuté un taxi de la commune de Libreville. Le véhicule à usage commercial a complètement été broyé par le mastodonte. Le bilan provisoire de cet énième accident de la route n’est pas connu.

Cet énième accident devrait interpeller les conducteurs sur les comportements à tenir et la vigilance au volant. Mais également les autorités sur la nécessité d’une réglementation plus efficace de la circulation sur certains axes routiers. Il faudrait peut-être songer à d’éventuelles sanctions tel que le permis a points qui pousserait les automobilistes à une conduite plus responsable au volant.