Gabon: un supporter stéphanois condamné pour propos racistes sur Bouanga !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fer de lance de l’attaque stéphanoise, Denis Bouanga n’est pas moins pris pour cible par les supporters du club dont il défend valablement les couleurs. En effet, la justice française vient de rendre justice à l’international gabonais en condamnant un supporter membre d’un groupe de supporters stéphanois auteur de propos racistes à une peine de 500 euros et ce, en dépit du fait que la victime ne se soit pas portée partie civile.

Les faits remontent au 3 avril 2021, lorsque l’attaquant de Saint-Etienne avait été la cible d’injures racistes de la part de membres d’un groupe de supporters stéphanois dans une vidéo envoyée sur les réseaux sociaux. C’est à la veille des retrouvailles de l’international gabonais avec son ancien club le Nîmes Olympique en Ligue 1 qu’il avait été pris à partie par ceux censés le protéger.

« Sale noir », « sale gros noir » avaient ces ultras qui n’ont pas manqué d’affirmer que l’ASSE est « un club de race blanche », comme le rapporte notre confrère RMCSport.

Poli et réservé, notre compatriote se borne à appeler le board de son club à extirper la mauvaise graine qui ne partage pas les valeurs historiques de ce club qui aura accueilli quelques-uns des plus grands footballeurs africains tels Salif Keita, Aubameyang et Pascal Feindouno.



Appelés à la barre après une information judiciaire déclenchée par SOS Racisme Loire, ces six supporters, âgés de 22 à 29 ans, ont comparu en décembre dernier. Le délibéré n’est tombé que ce mercredi 23 février 2022. Seul un des 6 a été reconnu coupable d’injure raciste non publique par le tribunal de police de Saint-Etienne. Écopant d’une amende de 500 euros assortie d’une compensation de frais d’avocat à hauteur de 500 euros. Soit un total de 1000 euros.