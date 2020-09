Gabon: un quinquagénaire sans vie découvert aux bords des eaux à Lalala

C’est la découverte macabre faite ce lundi 14 septembre 2020 par les riverains du quartier Lalala dans le 5ème arrondissement de Libreville, précisément sur l’axe menant au Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal). En effet, le corps d’un homme dans le plus simple appareil, la cinquantaine révolue a été retrouvé sans vie sur des roches, rapporte notre confrère Info241. Une enquête a été ouverte dans la foulée par les autorités judiciaires.

Scène d’épouvante au niveau du Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal) sis dans le 5ème arrondissement de Libreville depuis l’après midi de ce Lundi 14 septembre 2020. Selon notre confrère Info241, c’est un cri d’un commerçant qui aurait alerté le reste des vendeuses et les personnes présentes dans les alentours. Étalé sur les cailloux de la plage, le corps dénudé et sans vie d’un quinquagénaire gisait. Non loin, des vêtements, sans doute du défunt.

Le monsieur serait un certain Toussaint. Ce dernier serait connu dans le coin pour avoir longtemps été le directeur d’une école primaire située au quartier Lalala Dakar. D’ailleurs, il serait un homme sans histoire et très sociable. Pour l’instant, la thèse du suicide est la plus répandue. Sauf que les premiers témoignages laissent entrevoir la noyade. Mais comment cela se serait-il produit ? Les premiers clichés n’étayent pas cette présomption, tant le corps ne semble point ballonné.

À l’heure où nous couchons ces lignes, les sapeurs pompiers s’y seraient rendus pour procéder à l’enlèvement du corps. Les autorités judiciaires compétentes ont dans la foulée diligenté une enquête. Laquelle devrait permettre de faire la lumière sur cette énième disparition mystérieuse.

Nous y reviendrons !