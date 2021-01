Gabon: un premier lot de 35 villas de la Cité Magnolia livré en mars 2021

Lancé le 16 juillet 2018, le chantier de construction de la cité ultra-moderne Magnolia, porté par Avorbam Investissements, la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) devrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochaines semaines. Pour preuve, la filière immobilière de l’institution a, dans un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce mercredi 27 janvier 2021, annoncé que la livraison d’un premier lot de 35 villas se fera en mars 2021.

Cette annonce fait suite à l’aboutissement de la procédure judiciaire entamée au Tribunal du Commerce de Libreville en Juillet 2020 à la demande des gérants des sociétés Nebulia Group et de la Compagnie de Construction de l’Ogooué (CCO), jusque-là adjudicataire des travaux avant leur reprise en main par la CDC en juin 2020. Ainsi, « la levée de l’interdiction du Tribunal est attendue par AI pour la reprise des travaux des 138 villas et 18 appartements non achevés du projet Magnolia », indique le communiqué d’Avorbam Investissements.

Une issue favorable qui fait suite à l’imbroglio autour de la construction desdits logements. En effet, face au constat du retard pris dans la livraison de ce projet de construction de 200 logements imputable aux entreprises adjudicataires, Avorbam Investissements avait décidé de la résiliation au mois de juin 2020 de l’ensemble des contrats des entreprises, en l’occurrence Nebulia Group et CCO. Ces dernières avaient par la suite engagé « des actions auprès du Tribunal de Commerce contre Avorbam Investissements, non pas pour contester les résiliations qu’elles ont finalement jugées parfaitement justifiées, mais pour faire constater le niveau d’avancement des travaux, ainsi que leur conformité aux règles de l’art en matière de BTP ». Des expertises qui ont eu pour effet de reporter la reprise des travaux des lots précédemment à la charge de ces deux entreprises.

Dans la foulée, la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations a indiqué que pour les lots qui ne sont pas concernés par la décision du Tribunal, « notamment les villas de 03 chambres, numérotées de 01 à 33 et deux de 02 chambres (numéros 172 et 173), la réception débutera en mars 2021 ». « L’immeuble de neuf appartements concernant ce même lot sera livré fin avril 2021 », précise le communiqué.

Les réservataires désireux d’obtenir plus amples informations sur leurs villas, peuvent se rapprocher du directeur du développement durable et des territoires Edgard Moukoumbi et du secrétaire général de la CDC Jean Blaise Ipedissy à la direction générale de Avorbam Investissements, sise au 2ème étage Immeuble Orchidia, Rue Jean Baptiste Ndendé (face ITA).