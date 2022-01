Gabon: un pasteur trouve la mort dans un accident de la route à Kango

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rodrigue Makaya Pambou, Pasteur à l’église de l’Alliance chrétienne de Lambaréné est passé de vie à trépas à la suite d’un accident de la circulation qui s’est produit dans la nuit du 29 décembre 2021 au village Nzeng Meyong à Kango dans la province de l’Estuaire. On en dénombre également plusieurs personnes grièvement blessées qui ont toutes été transférées en urgence vers les structures hospitalières à Libreville.

La fin d’année 2021 aura eu un goût amer pour les chrétiens et tout particulièrement la communauté de l’Alliance Chrétienne du Gabon. Et pour cause, un de leurs éminents représentants a perdu la vie dans un terrible accident sur la nationale 1. Il s’agit du Pasteur Rodrigue Makaya. Selon le récit de notre confrère L’Union, l’homme de Dieu au volant d’un bus Coaster de type BT 50 serait entré en collision avec un autre bus au niveau du village Nzeng Meyong à Kango.

Le choc est tel que les deux véhicules seront fortement impactés. D’ailleurs, les passagers des deux bus s’en sortiront avec des blessures profondes. Exposé directement au contact, le Pasteur Rodrigue Makaya Pambou, quant à lui, a rendu l’âme sur le champ. Secourus, les blessés ont été immédiatement conduits vers les structures sanitaires de Libreville. Un triste accident qui serait dû à des aspérités sur la voie en très mauvais état que le conducteur en provenance de Makokou aurait tenté de contourner.



La suite est connue de tous. Au moment où nous couchons ces lignes, les rescapés de l’accident seraient tour à tour en train de sortir des centres de santé. Leurs états seraient stables. Des indiscrétions révèlent que certains d’entre eux auraient même participé à une réunion de prière au sein de l’église Alliance chrétienne à Libreville. Un énième sinistré qui devrait davantage interpeller Léon Armel Bounda Balonzi, ministre en charge des Travaux publics, sur le caractère urgent des travaux sur la nationale 1.