Gabon: un partenariat de 50 millions d’euros signé entre BGFIBank et l’AGF pour dynamiser l’essor des PME

Le groupe BGFIBank a signé, ce vendredi 12 août 2022, un partenariat avec le groupe African Guarantee Fund (AGF) portant sur une ligne de crédit de 50 millions d’euros. Taillé pour dynamiser le développement des petites et moyennes entreprises (PME) entrevues comme un levier indispensable pour le Produit intérieur brut (PIB), cette convention devrait être reconduite avec le double du montant en fin d’année.

C’est au siège social de BGFI Holding Corporation (BHC) qu’a eu lieu la cérémonie de signature de convention entre le groupe BGFIBank et le groupe African Guarantee Fund avec une ligne de garantie de portefeuille d’un montant total de 50 millions d’euros. Ce partenariat signé par Henri-Claude Oyima, Président directeur général (PDG) de BGFIBank et Jules Ngankam, Directeur général de l’AGF, ambitionne de garantir le financement des petites et moyennes entreprises.

Une initiative dans la continuité d’un partenariat noué en 2014 entre les entités qui ont décidé d’accélérer l’accès au financement de la clientèle des PME qui demeure un levier de développement en Afrique où sa contribution est encore à 20% soit le tiers de la zone Asie. À ce propos, Jules Ngankam a tenu à préciser que ce gap est rattrapable à condition de s’appuyer sur l’expertise des banques telles que BGFI capable de faire passer à 20% à 40%, la contribution des PME au PIB.

Le président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima

« Le groupe AGF et BGFI collaborent depuis 8 ans et cette convention témoigne de notre volonté de continuer à soutenir les PME, acteurs majeurs de la création d’emplois en Afrique », a souligné le Directeur général du groupe African Guarantee Fund. Pour sa part, Henri-Claude Oyima n’a pas manqué de rappeler que « ce partenariat s’inscrit en droite ligne avec les ambitions de notre projet d’entreprise Dynamique 2025 qui prône, entre autres, l’inclusion financière ».



Par ailleurs, le Président directeur général de BGFIBank a mis en lumière l’intérêt de cette initiative. « Vecteur de développement et de valeur ajoutée pour le continent africain, l’essor d’un tissu de PME solide et prospère constitue pour nous une opportunité, et passe inéluctablement par la mise en œuvre des synergies entre partenaires de références […] Le partenariat que nous nouons ce jour avec l’AGF ouvre une nouvelle ère à bien des égards », a conclu Henri-Claude Oyima.