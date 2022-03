Gabon: un orage à l’origine de la coupure d’électricité de ce 25 mars

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 25 mars 2022, aux environs de 18 heures, le Grand Libreville comprenant, la vielle ville, ses banlieues Akanda et Owendo a été plongé dans le noir pendant près de deux heures. L’électricité n’a été rétablie qu’aux environs de 21 heures sur l’ensemble des quartiers. Par la suite, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a indiqué par le biais d’un communiqué que l’orage était à l’origine de cet incident.

Selon le communiqué de la SEEG, cet énième incident sur le réseau de l’entreprise chargée de la production, du transport et de distribution d’électricité serait consécutif à de « fortes pluies qui se sont abattues entre Ntoum et Libreville et qui ont occasionné un défaut sur la ligne Haute Tension 225kV » qui a eu pour conséquence « l’arrêt des usines de production hydroélectrique (Kinguélé & Tchimbélé) et thermique (Owendo) ».

A cet effet, la SEEG assure qu’à la suite de cet incident, ses équipes techniques ont été déployées afin de rétablir l’alimentation en électricité. C’est donc aux environs de 21 heures que l’électricité aurait été rétablie dans les différentes communes que compte le « Grand Libreville ».

Face à cette situation qui a eu une incidence sur les populations, la Société d’énergie et d’eau du Gabon a tenu à exprimer ses regrets à sa clientèle de Libreville, Owendo et Akanda. « Nous exprimons nos regrets à toute la clientèle impactée par ses désagréments et la remercions pour sa bonne compréhension ».