Gabon: un numéro vert pour faciliter le transfert des malades mentaux vers Melen

C’est dans le cadre de l’opération de ramassage et de transfert de malades mentaux vers le Centre national de santé mentale de Melen (CNSM) que le ministre de la Santé a mis en place le numéro vert 066 611 080. Selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong , ce centre d’appel a pour objectif de faciliter le repérage et le signalement de personnes vivant avec une déficience mentale pour une prise en charge prompte et complète.

Lancés au lendemain de sa visite au Centre national de santé mentale de Melen, le ramassage et le transfert de malades mentaux dans les rues semblent porter leurs fruits. Puisque plusieurs dizaines de malades ont déjà pu être ramenés vers ce centre de traitement et de prise en charge de cette catégorie d’individus très souvent abandonnés par leurs cellules familiales.

Conscient que l’efficacité d’une telle opération nécessite le concours des proches et des populations diverses, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a récemment mis en place un centre d’appels. Un centre qui a pour objectif de recueillir les informations qui permettraient de localiser et prendre en charge ces personnes vulnérables.

Ce numéro vert sera ouvert 24h/24 et ce, 7 jours /7. C’est dire la dévotion du nouveau ministre de la santé à désengorger les rues de Libreville et de ses environs des déficients mentaux. Pour rappel, l’opération a déjà permis de transférer 50 malades mentaux dont 36 hommes contre 14 femmes. Vivement que les populations apportent leur pierre à l’édifice afin que cette frange de la population soit de nouveau prise en charge et réinsérée dans la société.