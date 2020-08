Gabon: un nouvel emprunt de 12 milliards de FCFA sur les marchés financiers

En dépit des fortes pressions qui pèsent sur les finances et la dette publique et qui ont « détérioré la dynamique de la dette », l’exécutif s’apprête à lancer une nouvelle émission de bons du trésor sur le marché des titres publics de la BEAC. D’un montant global de 12 milliards de FCFA, cette nouvelle émission de bons du Trésor assimilables (BTA) portée par le Trésor public gabonais, devrait s’étaler sur 26 semaines.

Alors que le conseil interministériel du lundi 3 août dernier avait été marqué par l’adoption de projets de textes portant sur de nouveaux emprunts à contracter auprès de la Banque africaine de développement (BAD), pour un montant de près de 156 milliards de FCFA, le gouvernement a lancé ce mercredi 12 août 2020, un nouvel emprunt.

En effet, émis par le Trésor public gabonais sous forme de bons du Trésor assimilables (BTA) pour un montant de 12 milliards de FCFA, ce nouvel emprunt qui vient s’ajouter à un stock de dette publique déjà abyssal, vient révéler ce qui apparaît de plus en plus comme une absence de stratégie de la part du gouvernement en matière d’optimisation de dépenses publiques.

Avec une échéance de 26 semaines soit jusqu’au 12 février 2021, cette émission de BTA approuvée à la fois par le ministre de l’Economie et de la Relance Jean Marie Ogandaga et celui du Budget Sosthène Ossoungou, interroge fortement d’autant plus que de janvier à août 2020, ce sont près de 1000 milliards de FCFA qui ont déjà été empruntés par le Gabon.