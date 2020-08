Gabon: un membre de Dynamique unitaire «gardé à vue à la DGR»

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu ce jour à la rédaction de Gabon Media Time que le bureau de Dynamique unitaire a informé l’opinion nationale de « l’enlèvement » d’un des membres influents de cette confédération syndicale dans la journée du mercredi 19 août dernier à son lieu de travail. Il s’agirait de Jean Bosco Boungoumou Boulanga, Secrétaire général adjoint de ladite plateforme syndicale. Ce dernier serait gardé à vue à la Direction générale des recherches (DGR).

Dynamique Unitaire a tenu à dénoncer « l’enlèvement » d’un membre de son organisation syndicale qui aurait eu lieu ce mercredi 19 août 2020. Selon le communiqué signé de Roger Ondo Abessolo, vice-président chargé de l’action revendicative et de la négociation, « le camarade Jean Bosco Boungoumou a été enlevé par les agents de la Direction Générale des Recherches (DGR), service d’investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale rattaché à la Présidence de la République gabonaise », précise le communiqué parvenu à notre rédaction.

Par ailleurs, le bureau confédéral a pris à témoin l’opinion nationale et internationale sur les « atteintes récurrentes aux libertés fondamentales et à l’Etat de droit au Gabon », est-il mentionné. Pour l’heure, le motif de cette arrestation n’est pas encore connu, puisque la Direction générale des recherches ne s’est toujours pas exprimée à ce propos. Pour sa part, Dynamique unitaire a d’ores et déjà exigé « la relaxe immédiate du camarade Jean Bosco Boungoumou », a lancé Roger Ondo Abessolo. Gageons que ce cri sera entendu.