Gabon: un individu armé appréhendé au CES d’Awoungou

Les faits se seraient produits ce mercredi 10 février 2021 au Collège d’enseignement secondaire (CES) d’Awoungou dans la commune d’Owendo. En effet, un individu approchant la trentaine a été appréhendé par des surveillants et des riverains alors qu’il s’était introduit dans l’enceinte dudit établissement armé d’un 9 millimètres soigneusement scellé à la ceinture. Il aurait révélé être à la recherche de sa nièce avant de s’intéresser « au survêtement » d’une élève.

Plus un jour ne passe sans qu’un cas de violence ne soit signalé dans les artères de la capitale, voire au sein d’un établissement scolaire. Cette fois-ci encore, c’est dans un collège d’enseignement secondaire qu’un présumé délinquant a décidé de semer le trouble. Pour ce faire, il s’est muni d’une arme à feu de type 9 millimètres souvent détenue par des agents de forces de sécurité et de défense.

Alors qu’il pénétrait insidieusement dans la cour du CES d’Awoungou, le jeune homme sera rattrapé in extremis par les riverains et les surveillants alertés par une élève qu’il aurait abordée à l’entrée. « Il est venu avec un fusil et les menottes. Il nous influençait à l’entrée. Puis il a dit qu’il cherchait sa nièce », a témoigné la jeune élève dans une vidéo diffusée ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre en indiquant que le mis en cause lui aurait déclaré « je suis en train de regarder ton survêtement, ton maillot ».



À la lecture de la vidéo, le jeune homme serait bien susceptible d’être pris pour un kidnappeur à la solde des mains tapies dans l’ombre. Tant les menottes, le fusil et même l’accoutrement dépeignent un personnage on ne peut plus dangereux. Désormais aux mains des autorités judiciaires de la localité, espérons que des révélations seront faites afin d’avoir une idée réelle des intentions de l’individu.