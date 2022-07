Gabon: un important don en matériel didactique offert à Makongonio par 2 fils de la localité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de rendre à Makongonio ce qu’elle leur a offert, Serge Oscar Nzengue et Nelman Karl Moukagni Nzengue ont procédé à la remise d’un don en matériel didactique, le mardi 19 juillet 2022, à l’École catholique de la contrée en préparation à la rentrée des classes prochaine. À cela s’ajoutent des outils remis aux agriculteurs en vue de soutenir le choix d’un retour à la terre dans le canton basse Louetsi.

C’est dans le soucieux de répondre aux sollicitations de leurs frères, pères et mères que Serge Oscar Nzengue et Nelman Karl Moukagni Nzengue, tous deux cadres ressortissants de la localité de Makongonio, ont offert un important don en kits scolaires devant permettre de soulager les familles et soutenir les efforts des encadreurs de l’Ecole catholique, ledit don est composé de « rames de papier A3 pour tableaux de préparation, cahiers de préparation de cours et matériel de géométrie ».

Aussi, il comprend du matériel de protection pour l’infirmier du regroupement ainsi que du matériel de travail pour les agriculteurs. Une donation opportune qui devrait rappeler à tout un chacun la nécessité de se souvenir d’où il vient. Pour achever leur œuvre solidaire et sociale, les donateurs ont retrouvé les manches pour redonner un éclat nouveau aux deux établissements scolaires du regroupement de village en assainissement leurs intérieurs et les devantures.

Félicitant l’action menée par leurs deux fils, les bénéficiaires n’ont pas manqué de les appeler à pérenniser ce type de gestes qui concourent à ramener le sourire aux populations qui n’en demandent pas plus. L’activité s’est achevée sur le partage symbolique d’un vin d’honneur entre participants. Nul doute que Serge Oscar Nzengue et Nelman Karl Moukagni Nzengue auront à cœur de mettre en pratique les doléances de leurs devanciers en devenant un soutien régulier à l’effort de tous.