Gabon: un homme d’église tue sa femme lors d’une partie de chasse à Akieni

L’affaire est au bout de toutes les lèvres dans le regroupement des villages Otala dans le département de Lekoni-Lekori. Et pour cause, la mort mystérieuse de Scholastique Nkissaegori qui aurait été abattue accidentellement par son compagnon de vie Basile Nganiga lors d’une partie de chasse, peine à être acceptée par les populations. Cet homme réputé d’église séjourne à la prison centrale de Yene, rapporte L’Union.

Les jours passent et se ressemblent pour la famille et les proches de Scholastique Nkissaegori. Le souvenir de cette quinquagénaire demeurant particulièrement poignant dans leurs mémoires. Ces derniers peinent à croire à la version des faits donnée par son meurtrier, qui ne serait autre que son compagnon de vie. En effet, Basile Nganiga et sa chérie seraient partis en brousse pour participer à une partie de chasse.

Tous sourires, les deux tourtereaux se seraient distancés pour chacun mener des activités tout avec pour dessein de se retrouver à un point de chute donné. Seulement, le pire serait arrivé quand Basile Nganiga se dit stressé par la présence d’un animal non identifié. Dans la foulée, l’homme d’église tire à l’aide d’un fusil de type calibre 12 sur sa proie. Mal lui en a pris car il semble qu’il ait tiré sur Scholastique Nkissaegori.

Rattrapé par les affres de la conscience, le présumé meurtrier se hâte pour se rendre à la Brigade de gendarmerie de la localité où il avoue son forfait qui serait arrivé accidentellement. Il sera gardé à vue pour nécessité d’enquête. D’ailleurs les premières investigations ont permis aux limiers de dresser le portrait du mis en cause par des témoignages accablants des villageois qui auraient révélé que Basile Nganiga ne serait en réalité qu’un opportuniste vendeur d’illusions aux femmes en détresse. Il les amadouerait en promettant de les aider via la prière. Ce dernier a été placé en détention préventive à la prison de Yene en attendant d’être fixé sur son sort.