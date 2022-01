Gabon: un homme de 27 ans viole une fillette de 3 ans à Lastourville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Samba, un compatriote âgé de 27 ans séjourne depuis quelques jours à la maison d’arrêt de Koulamoutou chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo. Selon le récit de notre confrère L’Union, ce dernier aurait abusé sexuellement d’une fillette âgée de 3 ans, à qui il aurait sommé de n’en parler à personne, sous peine de représailles. La victime est actuellement internée au Centre hospitalier régional Paul Moukambi.

Selon le récit de Fleure.L.P, mère de la victime rapporté par L’Union, les faits se seraient produits durant le week-end de Noël alors qu’elle se trouvait chez son petit ami répondant au nom de Armand. Ce jour-là, elle aurait fait part à son compagnon de son envie de prendre un pot, ils auraient alors décidé de se rendre au débit de boisson du coin et auraient enfermé la petite C.M âgée de 3 ans et son petit-frère d’un an et demi dans la maison.

De retour à la maison, Fleure.L.P aurait remarqué un comportement inhabituel chez C.M et des traces de sang. Une découverte pour laquelle son compagnon et elle auraient informé les éléments de la brigade de gendarmerie du district de Ndangui. Les pandores vont procéder à l’interrogatoire de la fillette de 3 ans. Laquelle finira par avouer que « c’est tonton Samba qui est monté sur moi ».

Des révélations qui vont conduire à l’interpellation du tonton présumé violeur mais aussi du compagnon de Fleure.L.P pour besoin d’enquête. Déféré devant le parquet de la République, Samba a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Koulamoutou pour présomption de viol sur une mineure de moins de 15 ans. Il risque jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions de FCFA au plus, conformément aux dispositions de l’article 36 du nouveau code pénal.