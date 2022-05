Gabon: un gang dirigé par une fille rattrapé par la BAC à Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Activement recherché par les forces de sécurité de la commune d’Owendo dans la province de l’Estuaire, une bande de jeunes malfrats a été mise en déroute par les services judiciaires de cette localité. En effet, ce gang composé de 3 jeunes dont le chef serait une fille de 23 ans auraient détroussé un ressortissant asiatique récemment, dérobant ainsi 4 millions FCFA à ce dernier, rapporte le quotidien l’Union.

De Libreville à Port-Gentil, la montée de la violence est de plus en plus inquiétante. Le plus étonnant c’est que les acteurs de ce banditisme sont des adolescents qui se livrent sans état d’âme à toutes sortes d’activités criminelles au grand désarroi des populations. Une activité menée par un gang composé de 3 jeunes avec la particularité d’être dirigé par une jeune fille du côté d’Owendo et dont l’activité aura été coupée court par les forces de sécurité.

Le gang composé d’Abdoul Aziz Nguia, Moundounga Mabicka et Priscilia Maganga, respectivement âgés de 21 et 23 ans, s’en serait récemment pris à un ressortissant asiatique. Selon l’un des braqueurs, le plan aurait été mis en place par la jeune fille. Aux environs d’une heure du matin, la victime est interpellée par la demoiselle alors qu’elle se trouvait dans son véhicule. Profitant de l’occasion, les deux complices seraient passés par derrière et auraient immobilisé l’homme à l’aide d’un couteau et vont s’emparer de 4 millions FCFA.

Une fois leur forfait commis, Priscilia Maganga aurait gardé le butin chez elle avant de procéder au partage. Le lendemain, une plainte sera déposée auprès des services judiciaires de la commune d’Owendo. L’enquête diligentée par les pandores aurait permis d’intercepter le trio des malfaiteurs après quelques jours. Placés en garde-à-vue, ils devraient être déférés devant le parquet de la République de Libreville avant d’être éventuellement envoyés à « Sans famille ».