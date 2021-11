Gabon: un foetus de 5 mois découvert dans les toilettes d’un lycée à Lebamba

Ecouter cet article Ecouter cet article

Des élèves du lycée Daniel Didier Roguet de Lebamba auraient fait la découverte d’un fœtus dans les latrines de leur établissement. Alertés, les pandores de la localité y ont effectué le constat d’usage. Lequel a permis d’établir que l’organisme en développement prénatal était âgé de seulement 5 mois, rapporte le quotidien L’Union.

Stupeur et étonnement, ce sont les sentiments qui ont prévalu le lundi 15 novembre dernier à Lebamba. Et pour cause, un groupe d’élèves ayant pris la pause récréative aurait fait la découverte macabre alors qu’ils allaient se soulager. Allongé sur le ventre, le fœtus ne révélait que son aspect dorsal.

Suffisant, tout de même, pour identifier l’organisme. Pris de panique, les apprenants vont se mettre à hurler de toutes leurs forces pour alerter les responsables de leur lycée. Ayant accouru pour s’enquérir de la situation, les surveillants vont également être en face du fœtus. Il n’en faudra pas plus pour que les autorités judiciaires de la localité soient immédiatement saisies.

Ces derniers se rendront au lycée Daniel Didier Roguet assistés du personnel sanitaire. Le rapport médical révèle que le fœtus pourrait être âgé de 5 mois au moins. Ils ne manquent pas de préciser que l’organisme en développement prénatal aurait été évacué le jour même de la découverte. Eu égard à son état quasi impeccable. Une enquête a été diligentée par la brigade de gendarmerie pour faire toute la lumière sur cette découverte.