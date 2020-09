Gabon: un enfant voit le jour dans une ambulance du Samu social

C’est à l’occasion d’une de ses multiples interventions sur le terrain que le Samu social gabonais a pu sauver la vie d’une mère et son enfant. En effet, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 septembre 2020, une jeune mère a mis au monde un bébé de sexe masculin alors qu’elle était en transfert vers une structure hospitalière par les ambulanciers des équipes du Docteur Wenceslas Yaba. Actuellement en soins complémentaires au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), la mère et son enfant se portent bien.

C’est une énième nuit de gloire qu’ont connue les équipes du Samu social gabonais. Et pour cause, contactés par une femme en travail avant accouchement une ambulance sera mise à disposition pour assurer le transfert de la femme enceinte vers un hôpital. Seul bémol, la poche d’eau s’est éclatée en chemin. N’eut été la bravoure et le savoir-faire de ces agents de santé au service du social, le nourrisson y serait passé. Bienheureusement, la jeune femme arrivera à enfanter dans le véhicule avant d’être placée en compagnie de son bébé au Centre hospitalier universitaire de Libreville.

Pour rappel, le gouvernement a mis en place un chapelet de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. Au nombre desquelles l’interdiction de la circulation, d’abord à compter de 18 h, ensuite 20 h. Ainsi, en l’absence des taxis et autres moyens de locomotion, les 53 ambulances médicalisées du Samu social gabonais étaient le moyen le plus sûr pour les malades et les femmes enceintes de se rendre à l’hôpital.

Il convient de préciser que depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Samu social gabonais s’est révélé être un soutien privilégié à l’État dans le secteur de la santé. Selon les chiffres officiels près de 300 nouveaux nés ont vu le jour grâce à l’accompagnement de cet organe. « 179 accouchements gratuits dans nos ambulances et 120 accouchements à domicile », a tenu à préciser son coordonnateur général le Dr. Wenceslas Yaba.