Gabon: un don de 10 milliards de Eximbank China pour la réfection de l’Assemblée nationale

Arrêtées à 20,9 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative, le niveau des dons reçues par le Gabon en 2020 révèle notamment une dotation importante de la Banque d’exportation et d’importation de Chine. Censé financer la réfection de l’Assemblée nationale débutée il y a un peu plus d’un an, ce don correspond à près de la moitié de ces tirages extérieurs.

Les travaux de réhabilitation du palais de l’Assemblée nationale lancés il y a un peu plus d’un an et dont le coût est évalué à un peu plus de 16 milliards de FCFA, recevront en 2020 un joli coup de pouce. Comme on peut le souligner dans la loi de finances rectificative (LFR), Eximbank China la Banque d’exportation et d’importation de Chine, va attribuer un don de 10 milliards de FCFA au Gabon dans le cadre de ce projet.

En effet, réalisés par le chinois Jiangsu Jiangdu Construction Group Co.,Ltd, et initialement prévu sur 14 mois, les travaux de réhabilitation de l’Assemblée nationale détruite en 2016 par des manifestants, vont donc être financés à près de 63% par un don d’une institution déjà au coeur d’un vaste projet au Gabon à savoir : la route Port-gentil-Omboué.

Par ailleurs, représentant globalement 20,7 milliards de FCFA en 2020, les dons reçus par le Gabon devront servir entre autres au financement du Projet d’Appui à la Gestion Durable des Ecosystème, au renforcement des capacités de gestion des risques de catastrophe dans la CEEAC, à la gestion des Conflits Hommes- Eléphants, au financement du Projet Elephant ou encore à l’initiative pour la Foret de l’Afrique Centrale (CAFI).