Gabon: un conseil national de coordination et de suivi du PAT à l’image du BCPSGE

Un peu moins d’une semaine après l’annonce de son lancement officiel en marge du séminaire gouvernemental sur les actions prioritaires, le Plan d’Accélération de Transformation (PAT) devrait se doter dans les prochaines semaines d’une forme variée du BCPSGE. C’est ce qui ressort du communiqué final du conseil des ministres de ce vendredi 22 janvier, qui révèle l’adoption du Projet de décret portant création, attributions et organisation du Conseil National de Coordination et de Suivi de ce plan.

Nouvelle lubie du gouvernement censé « placer l’année 2021 sous le sceau du rattrapage pour le développement de notre pays », et lui « Permettre dans les deux ans qui viennent, de rebondir (…) et se mettre sur la voie de la transformation », le PAT ou Plan d’Accélération de Transformation aura lui aussi son bureau de coordination. C’est l’une des conclusions du conseil des ministres de ce vendredi 22 janvier 2021.

En effet, adopté par le conseil sur présentation du ministre des relations avec les institutions constitutionnelles, le Conseil National de Coordination et de Suivi du Plan d’Accélération de Transformation devrait être placé sur orbite dans les prochains mois. Une initiative qui rappelle vaguement la création il y a quelques années du Bureau de coordination du Plan stratégique Gabon Emergent (BCPSGE), inexistant depuis.



Présenté comme « une structure opérationnelle dont l’objectif est de suivre au plus près l’exécution de ce plan et de proposer toute recommandation liée à sa bonne exécution », ce CNCPAT devrait lui aussi dans sa mise en oeuvre, engloutir des sommes faramineuses à l’image d’un BCPSGE devenu au fil des ans un goulot d’étranglement pour les finances publiques. A noter qu’il sera notamment composé dans son organisation d’un Comité d’Orientation Stratégique, d’une Cellule Projets Économiques ou encore de deux Cellules Projets Sociaux et Projets Catalyseurs.