Gabon: un concert 100% live pour l’ouverture de la Promenade de la Baie des  Rois

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le vendredi 05 août dernier que la société Façade Maritime Champ Triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) a annoncé l’ouverture le samedi 20 août prochain de la Promenade nord de la Baie des Rois. Une ouverture qui sera particulièrement marquée par l’organisation des expositions et animations culturelles mais surtout un grand concert 100% live avec des artistes de renom.

L’ouverture de ladite promenade qui intervient dans le cadre des festivités marquant le 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon sera l’occasion pour les Librevillois de découvrir cette infrastructure qui constitue l’une des premières étapes dans le développement du projet urbain de la Baie des Rois. Cet espace qui s’étend sur 1 km et sera ouvert au public est composé de 8 kiosques commerciaux notamment des restaurants, artisans ou encore pour la réservation de billets.

Ainsi, cette manifestation se déclinera à travers des expositions et animations culturelles qui débuteront à 10 heures et un concert 100% live à partir de 17 heures, avec des artistes gabonais de premier plan tels que Nadège Mbadou; Nicole Amogho; Baponga; Shan’l ou encore le phénoménal Ndong Mboula. « Cette rencontre offrira également une programmation riche et variée, et de nouvelles façons d’appréhender la ville durable », indique le communiqué de Façade Maritime Champ Triomphal.

A noter que cet événement totalement gratuit et accessible sera marqué par des représentations et concerts consacrés à l’art, à l’innovation, au partage, aux ateliers artistiques pour les enfants, et aux activités en plein-air pour les amoureux de la culture et de la nature. Un protocole de santé sera mis en place pour l’occasion pour garantir un environnement sûr pour les artistes, le public et le personnel.