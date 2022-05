Gabon: un collaborateur de Lee White écroué pour malversations financières

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministère des Eaux et forêts semble n’avoir pas fini de livrer son lot de rebondissements. En effet, Ghislain Moussavou, le Directeur général des forêts, a été écroué le mardi 24 mai dernier à la Prison centrale de Libreville pour malversations financières, escroquerie et concussion. En effet, ce dernier aurait fourni illégalement des permis d’exploitation de bois à une société chinoise, rapporte le quotidien L’Union.

La crise et les conflits au sein du ministère des Eaux et forêts semblent repartis de plus bel avec la réouverture par la justice d’un dossier concernant des transactions illégales. En effet, le Directeur général des forêts Ghislain Moussavou aurait été interpellé par les services judiciaires de Libreville. Auditionné pour la 4ème fois depuis le début de l’année pour des faits de malversations financières, il semblerait que de nouvelles preuves accablantes aient permis d’écrouer ce dernier.

En effet, la société chinoise Peng Xin Sarl aurait déposé une plainte contre Pengxin Sarl au parquet de Libreville. L’enquête diligentée par les éléments de la direction générale des contre ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM) permettra de découvrir que la personne à la tête de cette fraude n’est nulle autre que Ghislain Moussavou. « Il y a des opérateurs qui viennent se plaindre ici assez souvent pour des faits de faux et d’usage de faux dont ils sont victimes dans leur concession forestière. Et plusieurs fonctionnaires occupant des postes de décision dans ce ministère sont impliqués » a indiqué une source judiciaire à notre confrère L’Union.

Par ailleurs, l’arrestation de Ghislain Moussavou n’est pas la première du genre. En effet de nombreux hauts cadres ont déjà été interpellés dans le cadre de l’enquête ouverte au sein du ministère des Eaux et forêts aussi bien de Libreville que de l’intérieur du pays. Gageons que le vaste réseau présumé de détournements soit démantelé pour que le retour de la cohésion sociale au sein de cette administration qui depuis plusieurs années est au cœur de nombreux scandales.