Gabon: un collaborateur de Lambert Matha écroué pour détournement de 20 milliards FCFA dans l’affaire Averda

L’affaire Averda Gabon semble n’avoir pas fini de livrer son lot de rebondissements. En effet, Alain Xavier Madougou, le Directeur général des collectivités locales, responsable du programme de décentralisation du ministère de l’Intérieur a été écroué à la Prison centrale de Libreville pour infraction de corruption active à hauteur de 20 milliards FCFA dérobés au contribuable grâce à des fausses factures payées à Mahere Mashaka, responsable de la société de ramassage d’ordures, rapporte L’Union.

Le bras de fer entre Averda et l’État gabonais semble reparti de plus bel avec la réouverture du dossier par la Justice. Si la société de ramassage d’ordures avait décidé de stopper la collecte pour des impayés, il semble que des malversations financières aient eu lieu durant la période de contrat entre 2015 et 2019. Selon L’Union, un haut fonctionnaire du ministère de l’intérieur aurait facilité l’encaissement injustifié de 20 milliards FCFA à la Direction générale du Service de collecte d’ordures ménagères.

L’intéressé ne serait autre qu’Alain Xavier Madougou, le Directeur général des collectivités locales, responsable du programme de décentralisation du ministère de l’Intérieur. D’ailleurs, notre confrère précise que « les dépositions ne souffriraient d’aucune contestation, lui-même reconnaissant lors de ses auditions, avoir bénéficié des cadeaux et sommes d’argent consistantes de la part d’Averda et qu’en compensation il aurait agi comme décrit plus haut ».

Ainsi, s’appuyant sur un réseau mafieux de délivrance de fausses factures, Alain Xavier Madougou et ses présumés complices étaient parvenus à se faire payer gracieusement à hauteur de près de 20 milliards FCFA cumulés. Lesdites factures emportaient des charges locatives d’engins, le ramassage d’ordures et autres services connexes. Ce qui ne serait qu’un grotesque bourrage étant donné que les services facturés n’ont jamais été réalisés. Le mis en cause aurait été placé sous mandat de dépôt en attendant d’être jugé.