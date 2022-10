Gabon: un coffre-fort contenant plus de 3 millions dérobé au Cecado de Bitam

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un scénario digne d’un film hollywoodien vécu dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 octobre dernier à Bitam, chef-lieu du département du Ntem. Selon le quotidien L’Union, des individus non identifiés se seraient introduits dans le magasin Cecado pour y dérober le coffre-fort dudit magasin contenant plus de 3 millions de FCFA.

Le magasin Cecado de Bitam a récemment été le théâtre d’un vol. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 octobre 2022. Ce jour-là, des individus non identifiés pour le moment se seraient introduits dans le magasin appartenant au groupe Ceca-Gadis. Une fois à l’intérieur, ils auraient emporté le coffre-fort dont le poids avoisine 500 kg contenant plus de 3 millions de FCFA.



Les bandits auraient mis à profit la pluie qui se serait abattue sur la ville pour passer à l’acte et camoufler le bruit qu’ils auraient fait. Une opération qui semble avoir porté ses fruits vu que le gardien n’aurait rien entendu. Selon des sources concordantes, les malfrats auraient dérobé plus de 3 millions au grand dam des gérants de ladite structure.

L’annonce du cambriolage a suscité de nombreuses interrogations chez les populations du chef-lieu du département du Ntem. Comment les voleurs ont-ils pu s’introduire avec autant d’aisance dans la structure et emporté le coffre-fort de plus de 500 kilos ? Le responsable de la sécurité aurait-il quelque chose à voir dans ce vol ? Autant de questions auxquelles sont invités à répondre les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l’ouverture d’une enquête. Nous y reviendrons !!!