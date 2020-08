Gabon: un chauffard tue un piéton et prend la fuite à lambaréné

Un jeune Gabonais de 29 ans a perdu la vie dans un dramatique accident survenu le dimanche 2 Août dernier aux environs de 4 heures au quartier Atongowanga, dans le 1er arrondissement de Lambaréné. Selon notre confrère L’Union, ce compatriote aurait été fauché violemment par un automobiliste qui aurait finalement pris la fuite. Une enquête a été aussitôt ouverte par Félix Minko Nkoundi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné.

- Advertisement -

Il était 4 heures dans la nuit de dimanche à Lundi quand les riverains du quartier Atongowanga, dans le 1er arrondissement de Lambaréné, ont entendu un bruit assourdissant et des cris passagers. Sortis curieusement de leurs maisons, ils découvrent une scène atroce. Un jeune homme ensanglanté et le crâne ouvert ainsi que les yeux sortis de l’orbite. Entre larmes et colère,les populations vont quand même informer Félix Minko Nkoundi, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné.

Quelques minutes après son arrivée, le garant de la justice locale a fait une descente sur les lieux accompagné des fonctionnaires de police afin de procéder aux constatations d’usage. Suite à quoi les pompes funèbres ont été dépêchées pour nettoyer la chaussée et emporter le cadavre. Une procédure qui a failli être empêchée par la famille du regretté originaire de Château-d’eau, un quartier très populaire dans la commune.

Ayant assisté à la terrible scène, les quelques témoins ont rapporté que le jeune homme a été percuté par un véhicule qui roulait à vive allure. Après avoir commis son forfait le chauffard n’esquissera aucune empathie pour sa victime et reprendra sa route. Un acte empreint de méchanceté et de mépris que le procureur de la localité s’est engagé à réparer en ouvrant instantanément une enquête aux fins d’identifier le coupable. Nous y reviendrons.