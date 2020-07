Gabon: un centre de pêche au Parc national de Loango pour le bien-être des populations environnantes

Ce mardi 21 juillet 2020 s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du centre de pêche du Parc national de Loango destiné aux communautés environnantes, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP). Un espace qui aura pour objectif de faciliter les activités commerciales à 43 pêcheurs et mareyeuses recensés auprès de la Coopérative des Pêcheurs et Mareyeuses du Département de Ndougou.

C’est en présence du Secrétaire exécutif de l’Agence nationale de la protection de la nature (ANPN) Christian Tchemambela et du Directeur général de l’Environnement et de la Protection de la Nature Stephen Mouba que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du centre de pêche du parc national de Loango. Un espace commercial qui aura le mérite d’offrir à 43 acteurs du secteur de la pisciculture la possibilité de s’autonomiser.

Occasion pour le Secrétaire exécutif de l’ANPN de rappeler les objectifs visés par l’ouverture de ce centre. « L’action de ce jour entre dans la stratégie de l’Agence qui consiste à impliquer l’ensemble des acteurs, particulièrement les populations voisines des aires protégées à la gestion durable des ressources naturelles », a indiqué le Secrétaire Exécutif de l’ANPN Christian Tchemambela dans les colonnes de l’AGP.

Ainsi, le garant de la protection de « mère nature » vise non seulement à augmenter le panier de la ménagère environnante mais aussi de permettre une gestion durable des ressources halieutiques. A cela s’ajoute la construction de 2 bungalows dont la gestion a été concédée à l’ONG environnementale Ibonga. Laquelle avait initié un projet orienté vers le développement de l’écotourisme dont l’activité phare serait l’observation des tortues-luths. Une espèce rare qui attire de plus en plus les touristes du monde quant à la symbolique de ces animaux.

Il faut dire que cette action n’est pas la première du genre. Une caravane médicale avait été organisée en début de mois de juillet . Une action solidaire qui a impacté près de 500 personnes vivant aux alentours du parc national de la Lopé. Il s’agit de familles autochtones et d’agents écogardes en service.