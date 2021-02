Gabon: un cas positif à la Covid-19 à Ndendé

Le Gabon recense 446 nouvelles contaminations à la Covid-19, selon le point sur la situation épidémiologique du vendredi 19 février 2021 livrés par le Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus). Ainsi, 2 nouvelles villes, notamment Ndendé et Bitam, viennent d’enregistrer leurs premiers cas de l’année.

Le bilan officiel de la pandémie fait état de 13 533 personnes testées positives depuis la détection du cas zéro en mars 2020. Le point sur la situation fait état de 7 provinces du pays infectées à ce jour. La province de la Ngounié jusqu’ici épargnée par la seconde vague vient d’enregistrer son premier cas de l’année.

Dans la Ngounié, « 1 nouveau cas positif sur 1 prélèvement à Ndendé, soit un total de 169 cas confirmé », précise le communiqué du Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus. Selon la cartographie de la propagation de la Covid-19, la Ngounié est désormais classée parmi les provinces du pays à faible circulation du virus.

Si la courbe évolutive de l’épidémie du coronavirus au Gabon montre une tendance considérablement à la hausse depuis le mois de janvier 2021, Il faut dire que la pandémie reste globalement maîtrisée, si l’on s’en tient à la situation épidémiologique dans plusieurs autres pays à travers le monde, où le virus fait bien plus de dégâts.